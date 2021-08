Il tratto di strada interessato dall'incendio è stato chiuso al traffico.

Fiamme in un’officina in via via Accumoli, in zona Ottavia, alla periferia di Roma. Sul posto i vigili del fuoco. A quanto riferito, all’interno sono presenti diverse auto.

Due i feriti, fra i quali un uomo poi trasportato in codice rosso all’ospedale San Filippo Neri.

Una densa colonna di fumo nero si e’ sollevata sulla zona dove ci sono abitazioni.

