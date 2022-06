Fine settimana di fuoco per Roma: tra Vasco, Pride e Grand prix

Chiusure, divieti di sosta e deviazioni al tpl stanno già creando disagi alla mobilità, non solo nei quadranti interessati, ma anche nei quartieri limitrofi. In una città strozzata dal problema del traffico e dei parcheggi, vista l'enorme numero di veicoli privati in circolazione, la concomitanza dei tre eventi ha portato praticamente alla chiusura di quasi tutta l'area del centro storico

Non sarà un fine settimane facile per automobilisti e residenti della Capitale, dal centro storico all’Eur. Diversi i grandi appuntamenti in programma: dalle due date di Vasco Rossi al Circo Massimo (sabato e domenica) al Pride di sabato pomeriggio, passando per il primo primo Grand prix storico di Roma, evento motoristico internazionale che annualmente coinvolge il quartiere Eur e via dei Fori Imperiali.

Massima attenzione, quindi, dal fronte dell’ordine pubblico, con piano studiato ad hoc dalla prefettura. Chiusure, divieti di sosta e deviazioni al tpl stanno già creando disagi alla mobilità, non solo nei quadranti interessati, ma anche nei quartieri limitrofi. In una città strozzata dal problema del traffico e dei parcheggi, vista l’enorme numero di veicoli privati in circolazione, la concomitanza dei tre eventi ha portato praticamente alla chiusura di quasi tutta l’area del centro storico. Solo per i concerti di Vasco sono attese 140 mila persone. Per il Pride, in programma sabato pomeriggio, sono invece attese diecimila persone.

Sul fronte della mobilità le limitazioni comprendono lo stop alle soste su via dei Cerchi (tra via di San Gregorio e via dell’Ara Massima di Ercole) e via del Circo Massimo (tra viale Aventino e piazzale Ugo La Malfa). Da ieri, le prime chiusure, su via dei Cerchi, sempre tra via di San Gregorio e via dell’Ara Massima di Ercole. Da oggi, invece, l’area con divieti di sosta e fermata è ampliata e copre anche il tratto di via del Circo Massimo, tra via della Greca e viale Aventino, inclusa l’area di parcheggio all’incrocio con Clivo dei Publicii; lo stesso Clivo dei Publicii, piazzale Ugo La Malfa e piazza Bocca della Verità, nella porzione della piazza tra via della Greca, via Luigi Petroselli e via dei Cerchi.

Dalle stasera saranno chiuse: via del Circo Massimo, piazzale Ugo La Malfa, via della Greca e via dell’Ara Massima di Ercole. Al vaglio la chiusura della stazione della metro B Circo Massimo. Dalle 17:00 di sabato invece saranno interdette al traffico via di San Gregorio, viale Aventino, piazza Bocca della Verità, via Petroselli e via del Teatro Marcello. A questo si aggiungerà la chiusura dalle 7:00 alle 21:00 di via dei Fori Imperiali per il Primo Grand Prix Storico di Roma. Numerose le linee di superficie del trasporto pubblico (bus e tram) deviate. Nel piano della viabilità – elaborato dall’Agenzia capitolina Roma servizi per la mobilità – modifiche anche per i parcheggi dei bus turistici al Circo Massimo che non saranno disponibili dalle 20:00 del 10 giugno e sino a cessate necessità del 13 giugno.