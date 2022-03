Fiori gialli e blu in aula Giulio Cesare per solidarietà con l’Ucraina

La presidente dell'assemblea capitolina Svetlana Celli: “Fermare una guerra ingiusta e ristabilire la pace”

Fiori gialli e blu decoreranno oggi l’aula Giulio Cesare – sede dell’assemblea capitolina – in solidarietà con il popolo ucraino.

“Continuiamo a seguire con grande preoccupazione quanto sta accadendo in Ucraina, nel cuore dell’Europa. Siamo vicini alle famiglie e a tanti bambini innocenti costretti a scappare e nascondersi per difendersi da un conflitto ingiusto. Roma, città di accoglienza e di integrazione, è pronta a fare la sua parte e a offrire tutto il sostegno necessario. Al tempo stesso, dall’assemblea Capitolina, rivolgiamo un appello alla comunità internazionale affinché possano essere percorse tutte le strade della diplomazia e del dialogo per ristabilire la pace”, ha dichiarato la presidente dell’assemblea capitolina Svetlana Celli.