Fiumicino: grave incidente su via dell’aeroporto, 4 feriti

Un grave Incidente e’ avvenuto nella zona di Fiumicino, nella tarda serata di ieri, su via dell’Aeroporto, in direzione Ostia. A seguito dello scontro tra due vetture, che trasportavano in tutto 7 passeggeri, 4 persone sono state trasportate in codice rosso all’ospedale Grassi di Ostia.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto alcuni occupanti dagli abitacoli, l’ Ares, con 5 ambulanze e due automediche, la polizia locale di Fiumicino e le forze dell’ordine.

Le dinamiche dell’ incidente sono ancora in fase di accertamento.