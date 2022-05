Fiumicino: Ncc abusivi, multe per 10mila euro

Controlli da parte dei carabinieri

Nuovi casi di illecito procacciamento di clienti da parte di alcuni autisti di noleggio con conducente: il “terreno di caccia” e’ sempre l’area dell’Aeroporto Internazionale “Leonardo Da Vinci” di Fiumicino, dove alcuni conducenti avvicinano i turisti in arrivo nello scalo aereo proponendo loro passaggi a pagamento per la capitale.

Anche nella giornata di ieri, i Carabinieri hanno sanzionato 5 persone sorprese nel Terminal 3 “Arrivi” ad esercitare questa pratica senza averne titolo e in palese violazione dell’Ordinanza Enac in materia. Nei loro confronti sono scattate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 10.132 euro.