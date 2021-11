Fori Imperiali: cade parte di muro esterno dei mercati di Traiano su un auto in sosta

L'area è stata messa in sicurezza e il traffico deviato

Una parte di muro esterno dei mercati di Traiano, al centro di Roma, è caduta finendo su di un’auto in sosta, in via Tor de’ Conti. Lo si apprende dalla polizia locale intervenuta sul posto con le pattuglie del I Gruppo Trevi. Non ci sarebbero feriti, ma solo danni alla macchina. Le pattuglie sono impegnate a mettere in sicurezza l’area e ad effettuare chiusure e deviazioni al transito veicolare e pedonale nell’area.