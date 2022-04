Formula E. Roma ancora protagonista con l’E-prix dell’EUR – GALLERIA FOTOGRAFICA

La Capitale conferma un grande feeling con le corse all'ombra dei palazzi di Piacentini.

Divenuto un appuntamento fisso dal grande fascino nel contorno architettonico dell’EUR, il gran premio di Roma di Formula E 2022 ha avuto un ottimo seguito di pubblico dal vivo e in tv. Circa 20000 presenze hanno infatti tifato per il proprio pilota o la propria scuderia dalle tribune e dalle verdi colline. Sempre affascinante il sibilo dei potenti motori elettrici che fanno sognare una città senza smog e inquinamento acustico. Due giornate in cui la Capitale ha offerto emozioni e servizi di altissimo livello.

Sorprendente il village attrezzato al centro del circuito cittadino in cui i più giovani hanno potuto conoscere il mondo dell’automotive sostenibile tra giochi, performance e gadget divertenti. Laboratori ludici, giochi a premi e simulatori di guida presi d’assalto anche dai più grandi.

Folkloristiche le coperte stese sui prati ad ospitare famiglie romane ma anche provenienti da molti paesi europei. Un bell’evento pubblico che ci ricorda come Roma sia fatta per ospitare il viaggiatore e il pellegrino e che non vede l’ora di tornare a vivere i grandi eventi.

Confermato l’appuntamento per il 2023 in una città in cui aumenta vertiginosamente la presenza di mobilità elettrica e che è alle prese della sfida dell’amministrazione di convertire il parco bus all’elettrico entro il 2030.

Per la cronaca le due gare hanno visto trionfare Ewans su Jaguar. Entrambe le manches sono state ricche di colpi di scena e qualche piccolo incidente per fortuna senza conseguente per i piloti. Al termine delle corse folla sotto il podio per salutare il trionfatore e festeggiare sotto un piacevole sole primaverile.