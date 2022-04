Formula E: tornano i tifosi sugli spalti, nel weekend strade chiuse e bus deviati all’Eur

Sabato 9 e domenica 10 aprile le monoposto elettriche sfrecceranno nella Capitale per la quarta volta dall’esordio nel 2018

Sabato 9 e domenica 10 aprile torna a Roma il campionato del mondo di Formula E, che vedrà le monoposto elettriche sfrecciare nella Capitale per la quarta volta dall’esordio nel 2018.

La nuova edizione del Rome E-Prix è stata presentata ieri dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, dall’assessore ai Grandi eventi e sport, Alessandro Onorato, dal presidente e fondatore di Formula E Alejandro Agag, dalla ceo di Enel X Way Elisabetta Ripa e dalla direttrice sostenibilità di Formula E Julia Pallé. A Roma si disputeranno la gara 4 e 5 della stagione 8 del campionato, che è partito il 28 e 29 gennaio scorsi a Diriyah.

Le due tappe romane si terranno nello spettacolare circuito cittadino dell’Eur, con il ritorno tra gli spalti dei tifosi dopo la fine dello stato di emergenza. Formula E, per garantire un’esperienza sicura e piacevole agli spettatori, continuerà ad applicare misure di distanziamento nell’Allianz E-village e manterrà la capienza limitata nella green arena.

“La tappa italiana del campionato del mondo Abb Fia Formula E è un appuntamento di grande importanza per Roma sotto molti punti di vista, oggi ancor più significativo con il ritorno al cento per cento del pubblico in tribuna”, ha detto Gualtieri.

“Oltre a essere un evento sportivo seguito da milioni di appassionati in tutto il mondo, la Formula E è anche un modello di innovazione tecnologica ecosostenibile di grande efficacia nello stimolare il cambiamento verso una più diffusa adozione di veicoli elettrici”, ha aggiunto. “Finalmente torna il grande pubblico con 20.000 tifosi tra gli spalti e oltre 40 milioni di telespettatori che potranno vedere il Rome E-Prix in tutto il mondo. Sarà un grande spot per il settore congressuale di Roma che noi vogliamo promuovere nei circuiti internazionali”, ha dichiarato l’assessore Onorato. “Siamo molto soddisfatti di essere riusciti a coinvolgere quasi 1.000 studenti. Nella giornata di venerdì avranno la possibilità di affrontare direttamente con gli organizzatori le tematiche relative alla mobilità elettrica per una più rapida transizione ecologica nella vita quotidiana. Questa è Formula E: promozione turistica, consapevolezza ambientale e spettacolo”, ha concluso.

“La Formula E è ormai una realtà consolidata, che esiste dal 2014, e in vista del doppio appuntamento con il Rome E-Prix del 9 e 10 aprile siamo incredibilmente orgogliosi dell’impatto positivo che la Formula E ha avuto sulla città di Roma, a partire dalla prima edizione del Campionato nel 2018”, ha affermato Agag. : “La Formula E offre agli appassionati uno spettacolo unico, creando una perfetta integrazione tra adrenalina della gara, bellezza dei circuiti cittadini, e sostenibilità. Enel è stata sin dalla sua nascita al fianco della prima manifestazione sportiva per monoposto elettriche perché è un laboratorio di eccellenza, dove sperimentare soluzioni da portare poi sulle strade cittadine tutti i giorni”, ha detto Ripa di Enel.

STRADE CHIUSE E DEVIAZIONI

Fino all’11 aprile il quartiere Eur sarà gradualmente interessato da modifiche alla rete dei bus e da chiusure al traffico privato per fare posto all’allestimento/smontaggio delle strutture per la gara di Formula E.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico, dal 3 aprile sarà temporaneamente spostato il capolinea dei bus da piazzale dell’Agricoltura a piazzale Don Luigi Sturzo. Dal 5 al 14 aprile l’area Taxi sarà spostata da piazzale Marconi a viale Asia. Sul versante della viabilità privata, dal 7 all’11 aprile via Cristoforo Colombo sarà chiusa tra viale Europa e via delle Tre Fontane. Dalle 20:30 del 7 aprile alle 5:30 dell’11 aprile, il “perimetro verde”, all’interno del quale si trova il circuito di gara, sarà chiuso al traffico, come anche alcune rampe del Viadotto della Magliana – A90 lato direzione Eur.

La zona interdetta sarà compresa tra il viale del Pattinaggio, Via delle Tre Fontane, viale di Val Fiorita, viale Egeo, piazzale Ferruccio Parri, viale Tupini e viale Ss Pietro e Paolo, piazza Caduti sul Lavoro, viale Beethoven, viale Asia, viale dell’Arte e viale dell’Artigianato, viale dell’Atletica. Il traffico privato verso il Gra sarà deviato su via Laurentina (con istituzione ad hoc di nuova svolta a sinistra) e via Oceano Atlantico. Quello diretto in Centro sarà dirottato su via Laurentina, via Perna, via Cristoforo Colombo e viale Marconi.