Forza Nuova: il 26/10 udienza Riesame per Fiore e Castellino

E’ previsto per martedi’ 26 ottobre l’udienza davanti al tribunale del Riesame di Roma per i 6 arrestati dopo gli scontri di sabato 9 ottobre davanti alla sede della Cgil in Corso d’Italia, al centro della Capitale. Per quell’episodio sono stati arrestati Roberto Fiore, Giuliano Castellino e Pamela Testa – rispettivamente leader nazionale, capo romano e militante di Forza Nuova – l’ex Nar Luigi Aronica, Biagio Passaro di ‘Io Apro’ e Salvatore Lubrano.

Le accuse, a vario titolo e a seconda delle posizioni, istigazione a delinquere, devastazione e resistenza a pubblico ufficiale.

Dopo l’interrogatorio di convalida dello scorso 14 ottobre il gip di Roma aveva confermato il carcere per tutti e 6 gli arrestati. Per questo i difensori Carlo Taormina e Paolo Colosimo hanno fatto ricorso al tribunale della Liberta’.