Frosinone: 24enne trovata morta in casa, ipotesi omicidio

Il luogo chiuso dalla polizia in via del Plebiscito a Frosinone

Una ragazza di 24 anni è stata trovata morta in casa in via del Plebiscito, in pieno centro storico a Frosinone. Del caso se ne stanno occupando gli agenti della questura che hanno fatto intervenire sul luogo di quello che sembra essere un omicidio, anche i colleghi della polizia scientifica per il repertamento. Intanto si apprende che, collegato a questo episodio, una persona, pare si tratti di un giovane, è stato fermato su una spiaggia di Sabaudia.