Frosinone: sindaco di Vico cade in un dirupo, è grave

Durante rilievi vicino cascate Capo Rio. E' stato elitrasportato al policlinico Agostino Gemelli.

Il sindaco di Vico, in provincia di Frosinone, Claudio Guerriero, e’ precipitato per circa 8 metri mentre era impegnato in alcuni rilievi con alcuni tecnici comunali nei pressi delle Cascate di Capo Rio. Il primo cittadino e’ scivolato procurandosi diversi traumi agli arti inferiori e superiori.

Sul posto e’ intervenuto il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (Cnsas), per recuperare il sindaco, rimasto ferito.

Sul posto via aerea e’ giunta anche l’eliambulanza della Regione Lazio con a bordo il tecnico di elisoccorso Alpino e l’equipe sanitaria, e via terra una squadra del soccorso Alpino della stazione di Collepardo.

Il ferito e’ stato recuperato in barella a bordo dell’elicottero tramite verricello ed elitrasportato al policlinico Agostino Gemelli.