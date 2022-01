Funerali di Stato per David Sassoli a Roma

Ok da Cdm, venerdì alle 12 nella chiesa di Santa Maria degli Angeli in piazza della Repubblica

Share on WhatsApp

Share on LinkedIn

Via libera del Consiglio dei ministri alla delibera dei funerali di Stato per David Sassoli. Le esequie si terranno venerdi’ alle 12 nella chiesa di Santa Maria degli Angeli in piazza della Repubblica a Roma.

Parteciperanno, con il presidente della Repubblica Mattarella, il presidente del Consiglio Draghi e i ministri del suo governo, anche i presidenti della Commissione e del Consiglio europeo von der Leyen e Michel.

Un libro delle condoglianze è stato invece collocato oggi a Roma e Milano negli uffici di rappresentanza del Parlamento Europeo.

Sarà il cardinale Matteo Zuppi a celebrare la messa. L’arcivescovo di Bologna e il presidente del Parlamento europeo si conosconevano fin da ragazzi, quando frequentavano lo stesso liceo a Roma, il classico Virgilio. Negli ultimi anni si sono incontrati anche a Bologna, a settembre al G20 delle Religioni.

Intanto domani, giovedì 13, nella sala della protomoteca in Campidoglio, sarà allestita la camera ardente per consentire l’ultimo saluto dalle ore 10 alle 18.

Sarebbero in corso gli accertamenti della polizia postale sui post No Vax comparsi sul web dopo la morte di Sassoli. Sui social ieri infatti sono state diffuse fake news che mettevano in relazione la sua morte con il vaccino.