Furto da ‘Panella’ a Roma: i ladri golosi rubano e mangiano cornetti

Nello storico locale in via Merulana i due ladri sono stati poi fermati grazie all’intervento dei carabinieri. Stesso episodio è accaduto, nella stessa notte, in via Marcantonio Bragadin, Prati, dove i ladri dopo aver rubato i soldi hanno mangiato i babà