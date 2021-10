G20 a Roma: tiratori scelti e varchi, area sicurezza di oltre 10 km

Bonifiche da venerdì, ispezioni anche nel sottosuolo

Un’area di massima sicurezza che si estendera’ per oltre 10 chilometri quadrati nel quartiere Eur a Roma in occasione del G20 in programma il 30 e il 31 ottobre. Ci saranno varchi d’accesso presidiati per garantire l’ingresso solo delle autorita’ del vertice e agli addetti ai lavori accreditati e tiratori scelti nei punti strategici. Le bonifiche scatteranno gia’ da venerdi’ con cinofili e artificieri.

Ispezioni anche nel sottosuolo.

Interessate dalle bonifiche anche altre zone della Capitale dove si recheranno i capi di stato e di governo dei vari Paesi del G20. Nel tardo pomeriggio e’ in programma un tavolo tecnico in Questura.