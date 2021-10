G20: studenti in corteo a Roma, “siamo il futuro senza futuro”

Studenti in corteo oggi nella Capitale. Partiti dal Circo Massimo al grido di “siamo il futuro senza futuro”, i ragazzi protestano contro il G20, “la scuola dei padroni”, il “lavoro che non c’è”, così come per le “politiche per i giovani”, chiedendo “partecipazione e progetti concreti”. Il serpentone colorato di studenti delle scuole di Roma […]