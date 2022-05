Giallo a Roma: coppia trovata morta in casa, ipotesi morte per metadone

Sono una donna e un uomo di 60 e 52 anni. A mezzogiorno i vicini di casa hanno chiamato carabinieri e vigili del fuoco. Nell’appartamento trovate tracce di metadone e altre sostanze. Disposta l’autopsia

Macabro ritrovamento oggi alle 12 a Palestrina, vicino Roma. I cadaveri di un uomo e di una donna, rispettivamente di 52 e 60 anni, sono stati ritrovati dai carabinieri, in avanzato stato di decomposizione, all’interno di un appartamento in via Gregorio Pantanelli.

A chiamare il 112 i vicini di casa che lamentavano la provenienza di cattivo odore dallo stabile. All’arrivo dei carabinieri di Palestrina e dei colleghi del Nucleo Investigativo di Frascati, l’appartamento era chiuso dall’interno e nella perquisizione sono state trovate numerose dosi di metadone.

I due, ex tossico dipendenti, potrebbero essere morti intossicati dalla sostanza. Sul posto anche il medico legale.