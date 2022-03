Giornata nazionale delle vittime di Covid: Mattarella, “nel dolore dei loro familiari si riconosce l’intera comunità nazionale”

"In questa giornata simbolica - sottolinea il capo dello Stato - che il Parlamento ha scelto di istituire abbiamo l'occasione per ricordare i tanti che non ci sono più e, insieme, l'apporto di quanti hanno contribuito alla salvaguardia della salute collettiva"