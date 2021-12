Giubileo 2025: Gualtieri, grazie a premier Draghi, onorato per stima nel propormi come commissario

"Lavoreremo senza sosta affinché Roma sia pronta per questo evento di portata planetaria"

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ringrazia il presidente del consiglio Mario Draghi per avergli proposto di ricoprire l’incarico di commissario per il Giubileo 2025. In un tweet Gualtieri scrive: “Sono onorato di questo attestato di stima. Lavoreremo senza sosta affinché Roma sia pronta per questo evento di portata planetaria e di straordinario significato spirituale”.