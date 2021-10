Green pass: 10mila a corteo no vax a Roma, scontri con polizia

Lanci di petardi e bombe carta in centro. Assediata sede della Cgil

Scontri e tensioni a Roma alla manifestazione no green pass, indetta sui social da diversi profili e che vede anche Forza Nuova tra gli organizzatori, con almeno 10mila persone nel centro della Capitale in strada per protestare contro l’obbligatorietà della certificazione verde.

Il sit-in, autorizzato dalla Questura in piazza del Popolo dalle 15 alle 19, si è trasformato in un corteo non autorizzato quando una parte dei manifestanti si è staccata tentando di entrare in via Veneto, forzando il cordone delle forze dell’ordine. Alcuni testimoni hanno riferito che sono state lanciate delle sedie di plastica contro il cordone delle forze dell’ordine ed una persona approfittando della confusione è salita sul tetto di un blindato, che era a controllo di via del Babuino. Secondo quanto spiegato dalla Questura sono stati nel complesso circa 10mila i partecipanti alla manifestazione principale, quella di piazza del Popolo. Sui social e dai megafoni si è invece ripetuto: “Siamo 100mila” e “Libertà, libertà”.

Confermati scontri e tensioni con la polizia anche lungo corso Trieste e all’angolo tra Villa Borghese e via Veneto.

Ci sarebbero stati anche lanci di petardi e bombe carta al centro di Roma.

Assediata sede Cgil, chiesto colloquio con Landini

Hanno assediato la sede della Cgil di Corso d’Italia alcuni manifestanti che, dopo il sit-in no-Vax e no Green pass si sono spostati attraverso il centro di Roma. I manifestanti, dopo aver provato a entrare nella sede del sindacato dei lavoratori e aver distrutto una finestra, ora chiedono di poter parlare con il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini.