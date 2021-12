Green pass: 73 sanzionati nella Capitale

Nella giornata di ieri. 1.500 controlli da Atac, tutto regolare

Sono 73 le persone sanzionate ieri a Roma durante i controlli del Green pass di passeggeri di bus e Roma. Complessivamente sul territorio di Roma e provincia polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale di Roma e provinciale hanno effettuato ieri, nel primo giorno di verifiche, 13.751 controlli.

Di questi, 12.182 solo nella Capitale.

Sono stati, invece, circa 1.500 i controlli del Green pass di passeggeri di bus e metro effettuati stamattina dal personale Atac a Roma. Secondo quanto si apprende, non si sono registrate irregolarita’.

Sempre a Roma in 41 sono stati multati per violazione dell’ordinanza sull’uso delle mascherine all’aperto. Un uomo e’ stato invece denunciato dai carabinieri perche’ ha violato l’obbligo di quarantena. Complessivamente sono state controllate ieri 819 attivita’ e sanzionate 8 per violazione delle norme anti Covid. Di queste 3 chiuse provvisoriamente.