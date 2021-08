Green Pass: a Roma impiegati mille uomini per controlli a Ferragosto

Controlli a Roma e provincia, grande attenzione nei confronti del litorale, dei parchi e del centro storico

In vista del Ferragosto, il primo con l’obbligo di Green Pass, si è messa in moto la macchina dei controlli della Capitale. Saranno circa mille gli agenti delle forze dell’ordine in campo a Roma tra sabato e domenica per i controlli in occasione del Ferragosto. Sotto la lente di ingrandimento ci saranno il litorale, i parchi, laghi e altre località della provincia come anche il centro storico, con particolare attenzione agli assembramenti e al rispetto delle norme anti-Covid.

Secondo quanto si apprende, verranno effettuati controlli a campione sul fronte Green pass soprattutto nelle zone dove c’è maggiore affluenza. In questa prima fase le forze dell’ordine sono anche a disposizione degli esercenti per dare informazioni sulla modalità di verifica e chiarire i dubbi sulle modalità di verifica del certificato verde. E nella Capitale, inoltre, domani ci sarà una partita amichevole all’Olimpico dove è prevista l’affluenza di circa 15mila persone; un grande banco di prova.