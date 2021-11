Green pass: Flop sit-in a Circo Massimo, erano in 400 su 1500 previsti

"La gente come noi non molla mai", è stato lo slogan dei manifestanti.

Sotto la scritta “Noi siamo il popolo delle piazze d’Italia” che campeggia sul palco allestito al circo Massimo di Roma, si è svolta nel pomeriggio, e senza alcun incidente, la manifestazione dei no green pass. La protesta ha avuto inizio alle 15 circa e ha visto coinvolte alcune centinaia di persone, certamente meno dei 1500 presenze che erano state annunciate dagli organizzatori. La Questura di Roma, per la precisione parla di non più di 400 persone. La “piazza romana” si è collegata in diretta con le altre piazze italiane in cui oggi si è protestato contro la “carta verde”. In molti hanno portato la loro testimonianza ribadendo le ragioni della scelta che li porta a contestare duramente i provvedimenti del Governo.

“La gente come noi non molla mai”, e’ stato lo slogan dei manifestanti. Sul palco sono arrivati anche studenti universitari.

“Facciamo luce con i nostri cellulari”, hanno affermato accendendo le torce con i telefonini. “Sono i nostri sogni a dover essere protetti. Siamo qui per dire che noi non abbiamo paura, proteggiamo i nostri sogni”, ha spiegato dal palco uno studente.