Green pass: indagati i quattro firmatari del comunicato di Forza Nuova

Si tratta di Giuseppe Provenzale, Luca Castellini, Davide Cirillo e Stefano Saija. La procura di Roma ieri ha oscurato il sito web dell'organizzazione di estrema destra

Share on WhatsApp

Share on LinkedIn

I firmatari del comunicato di Forza Nuova, pubblicato domenica, in cui si afferma che “il popolo ha alzato la testa” e che “il livello dello scontro non si fermerà”, sono indagati dalla procura di Roma per istigazione a delinquere aggravata dall’utilizzo di strumenti informatici.

I quattro, Giuseppe Provenzale, Luca Castellini, Davide Cirillo e Stefano Saija, sono iscritti nel filone che ieri ha portato all’oscuramento del sito web dell’organizzazione di estrema destra. Nel loro confronti i pm contestano l’avere istigato “pubblicamente a commettere una pluralità di delitti e contravvenzioni”.

Su richiesta della procura di Roma, infatti, ieri la polizia postale ha notificato un provvedimento di sequestro del sito internet del movimento di estrema destra Forza Nuova. L’attività rientra nell’indagine avviata dai pm di Roma e relativa anche agli scontri avvenuti sabato nel centro della Capitale e che ha portato all’arresto di 12 persone. Il reato per cui si è proceduto è quello di istigazione a delinquere aggravato dall’utilizzo di strumenti informatici o telematici.