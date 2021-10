Green pass: medico aggredito da un ‘no vax’ dopo sit-in Roma

Colpita con testata dopo discussione nella metro San Paolo

Brutta avventura ieri per una dottoressa aggredita sulla banchina della metro San Paolo, a Roma, dopo una lite con alcuni manifestanti ‘no vax’ che rientravano dal sit-in al Circo Massimo.

Stando a quanto ricostruito dalla polizia, il medico stava viaggiando su un vagone dove c’era un gruppo di sei manifestanti ‘no green pass’ di ritorno dall’appuntamento al Circo Massimo. La donna e’ intervenuta in una discussione su vaccini e certificato verde, poi degenerata in una lite. Poi una volta scesa sulla banchina la dottoressa e’ stata colpita da un uomo che le ha dato una testata. Subito soccorsa, la donna e’ stata portata all’ospedale Cto in codice verde.

Gli agenti del commissariato Colombo sono al lavoro identificare gli autori dell’aggressione. Al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza.