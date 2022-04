Green pass: Puzzer, Tar Lazio annulla foglio di via da Roma

Ricevuto lo scorso novembre dopo aver allestito un banchetto in piazza del Popolo.

“Ci hanno tolto il Daspo o meglio ci hanno ridato un minimo del diritto che ci spetta. Questa e’ una piccola vittoria di tutti”. Lo afferma Stefano Puzzer, leader della protesta no Green pass a Trieste, annunciando sulla sua pagina Facebook che il Tar del Lazio ha accolto il ricorso contro il foglio di via da Roma ricevuto lo scorso novembre dopo aver allestito un banchetto in piazza del Popolo.

“Questo – dice – e’ un primo passo perche’ questo non era il mio Daspo ma quello di tutti gli italiani a cui sono stati tolti i diritti. Abbiamo appena recuperato un sassolino dei nostri diritti”. Puzzer spiega che ha ricevuto la notizia dal suo avvocato mentre era in macchina e ribadisce di non aver commesso alcunche’ d’illegale.