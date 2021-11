Guidonia Montecelio: Acea Ato 2, giovedì sospensione idrica nella frazione Montecelio

Acea Ato 2 raccomanda di provvedere con scorte d'acqua e di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo di sospensione

Acea Ato 2, con una nota, fa sapere di “aver ricevuto comunicazione da parte della società Acqua pubblica Sabina di una sospensione della fornitura idrica da questi erogata, necessaria per eseguire manutenzioni straordinarie sui loro impianti. Venendo meno l’apporto di tale fornitura, Acea Ato 2 informa che di conseguenza sarà necessario sospendere il flusso nella frazione di Montecelio del Comune di Guidonia Montecelio.

Dalle ore 9 alle ore 16 di giovedì 11 novembre 2021 si verificheranno quindi mancanze d’acqua nella intera frazione di Montecelio. Potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe alla citata. Per limitare i disagi ai cittadini dalle ore 9 alle ore 16 di giovedì 11 novembre Acea Ato 2 ha predisposto un servizio di rifornimento tramite un’autobotte che resterà in stazionamento nella seguente strada Piazza San Giovanni. Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335.

Acea Ato 2, scusandosi per il disagio arrecato, invita gli utenti interessati a provvedere con ampio anticipo alle opportune scorte e raccomanda di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione per evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione dell’acqua.