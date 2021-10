Il falconiere della Lazio fa il saluto romano: la società lo sospende. Ucei: “Via i fascisti dal calcio” – VIDEO

L'uomo, lo spagnolo Juan Bernabè, nel video è immortalato mentre fa il saluto romano verso la curva dei tifosi che inneggiano al duce, dopo la vittoria casalinga contro l'Inter

È diventato virale un video circolato sul web del falconiere che ha in carico l’aquila Olimpia, simbolo della Lazio, che viene fatta volteggiare prima e dopo le partite all’Olimpico. L’uomo, lo spagnolo Juan Bernabè, nel video è immortalato mentre fa il saluto romano verso la curva dei tifosi che inneggiano al duce, dopo la vittoria casalinga contro l’Inter.

Società e tifosi. Entrambe le parti andrebbero fatte sparire. pic.twitter.com/steTwehjTZ — So Lillo (@SoLillo1Scl) October 20, 2021

Dure parole di condanna sono state pronunciate presidente dell’Unione Comunità ebraiche italiane (Ucei) Noemi Di Segni, secondo la quale “davanti all’ostentazione di gesti e simbologie che rievocano ideali fascisti non possono esserci ambiguità e tentennamenti. Il comportamento dell’addestratore dell’aquila Olimpia emblema della Lazio, immortalato in un video diventato virale, non lascia spazio a dubbi. Si intervenga, da parte della società e dalla Federazione, con la massima urgenza. Via i fascisti e gli odiatori dal mondo del calcio. Un odio che dal campo si propaga in ogni piazza”.

Non si è fatta attendere la risposta del club biancoceleste, che con una nota ha fatto sapere di aver sospeso dal servizio il falconiere. La società sottolinea che “particolare attenzione è stata sempre posta sul divieto assoluto di procedere ad azioni e comportamenti di qualunque genere discriminatori sotto tutti i profili tutelati dall’art. 3 della Costituzione”.

“Appresa l’esistenza del video che ritrae Juan Bernabè (non tesserato e dipendente di una società esterna alla Lazio) in atteggiamenti che offendono la società, i tifosi e i valori ai quali la comunità si ispira – si legge nella nota – sono stati presi provvedimenti nei confronti della società finalizzati all’immediata sospensione dal servizio della persona interessata e all’eventuale risoluzione dei contratti in essere”. “La Società Sportiva Lazio – specifica la nota in apertura – ha inviato nelle scorse settimane una lettera ai fornitori per richiamarli al rispetto del Codice Etico in vigore ed in particolare ad un comportamento pienamente rispettoso dei principi ai quali si è sempre ispirata l’attività della Società, sia nel campo sportivo che nei rapporti ordinari”.