Il Papa al carcere di Civitavecchia per la lavanda dei piedi del Giovedì Santo

Francesco dà il via ai riti di Pasqua e, dopo due anni, torna a celebrare in presenza la lavanda dei piedi a 12 detenuti

Il Papa si è recato in forma privata questo pomeriggio al carcere di Borgo Aurelia, a Civitavecchia, per la messa “in coena Domini”.

Durante la celebrazione del giovedì santo presso la Casa circonadariale, ha confermato l’Ispettorato Generale dei Cappellani delle Carceri Italiane, Francesco laverà i piedi con dodici detenuti, così replicando il gesto che secondo i Vangeli Gesù compì con i dodici apostoli durante l’ultima cena prima di morire.

La Polizia è stata attivata per la visita del pontefice, ma le autorità locali non prendono parte alla cerimonia in ragione del suo carattere strettamente privato.

Negli anni scorsi Papa Francesco ha celebrato piu’ volte il rito della lavanda dei piedi in un carcere. A Roma in quello minorile di Casal del Marmo nel 2013, a Rebibbia nel 2015 e a Regina Coeli nel 2018. E poi in quello di massima sicurezza di Paliano (Frosinone) nel 2017 e a Velletri nel 2019. A causa delle restrizioni imposte dal Covid, il rito e’ stato sospeso nel 2020 e nel 2021.

L’anno scorso, comunque, il pontefice andò a celebrare nella cappella della abitazione del cardinale Angelo Becciu, imputato in un processo in Vaticano per la compravendita-truffa di un palazzo al centro di Londra.