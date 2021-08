In 300 ballano senza mascherine a Ostia, chiusa altra discoteca non autorizzata

Gia' venerdì scorso stop a locale in riva al mare

Ancora una discoteca non autorizzata a Ostia sul litorale romano.

Dopo la chiusura venerdi’ sera di un locale dove 500 persone ballavano in riva al mare, la scorsa notte i vigili urbani, durante controlli mirati in alcuni stabilimenti balneari, ne hanno chiuso un altro dove a ballare erano in 300 con assembramenti e senza l’uso delle mascherine.

Il tutto in barba al divieto imposto dalle misure a contrasto della diffusione da Covid-19. Anche in questo caso interessata dal provvedimento di chiusura e’ stata l’area adibita ad intrattenimento serale. Sono continuati cosi’ durante il weekend i controlli della Polizia Locale per il rispetto delle norme a tutela della salute pubblica e per contrastare comportamenti illeciti su strada o legati a vendita e consumo irregolare di alcolici.