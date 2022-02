In Campidoglio una fiaccolata contro la guerra Usa-Russia

È prevista per domani. Gli esponenti di Sinistra Civica Ecologista in una nota dichiarano che "con in corso una crisi pandemica, economica, sociale ed energetica l'ultima cosa di cui abbiamo bisogno è una guerra alle porte dell'Europa"

È prevista domani in Campidoglio una fiaccolata contro una guerra Usa-Russia. Gli esponenti di Sinistra Civica Ecologista in una nota dichiarano che “con in corso una crisi pandemica, economica, sociale ed energetica l’ultima cosa di cui abbiamo bisogno è una guerra alle porte dell’Europa. Nella prova muscolare fra superpotenze per la conquista di zone di influenza geopolitica e commerciale ancora una volta a soccombere rischia che siano gli interessi e la qualità della vita delle persone comuni, della democrazia, dei diritti e della pace”, scrivono il presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri, i consiglieri capitolini di Sinistra Civica Ecologista, Michela Cicculli e Sandro Luparelli.

“Abbiamo detto “Mai più”. Lo abbiamo detto per il bene dei nostri Paesi, delle nostre comunità, per la convivenza fra i popoli e per la prospettiva di un futuro migliore. L’escalation tra Usa e Russia minaccia la vita di milioni di donne e uomini, una cosa inaccettabile che non possiamo permettere. Non vogliamo tacere, vogliamo mobilitarci per la pace. Da Roma parta un appello alla mobilitazione pacifista internazionale. Spontaneamente, dal basso. Fermiamo la guerra con lo sforzo di ciascuno e ciascuna di noi”, concludono gli esponenti di Sce.