Incendi, emergenza senza fine a Roma: dopo il Pineto divampano altri 4 roghi

Pm Roma avvia inchiesta su rogo Pineta Sacchetti

Mentre l’incendio alla Pineta Sacchetti rientra nel controllo dei vigili del fuoco, altri 4 roghi divampano a Roma e in provincia. Dopo una nottata e una mattinata di lavoro, i pompieri sono riusciti ad avere la meglio sulle fiamme che divoravano l’area boschiva al Pineto, tanto che da qualche ora non sono più necessari i “lanci” dai mezzi aerei. I vigili del fuoco, però, continuano a controllare gli ultimi focolai per evitare che riprendano forza. Il lavoro dello spegnimento, però, non è finito dato che al momento sono quattro i fronti di fuoco su cui il comando provinciale sta intervenendo.

Dalle 10:30 bruciano sterpaglie in via dei Cluniacensi, dove stanno operando i vigili del fuoco del distaccamento Tuscolano. Alla stessa ora ad Acilia, le fiamme sono divampate in via Saponara nei pressi del civico 250 e stanno incenerendo oltre a sterpaglie, anche un’area boschiva e delle colture. Sempre dalle 10:30 circa, i pompieri di Subiaco stanno lavorando in località Cagnano sempre per sterpaglie. Sterpaglie in fiamme anche a Olevano Romano dove, alle 11, i vigili del fuoco di Palestrina sono stati chiamati in località Lanetto. In nessuno dei casi ci sarebbero segni evidenti di dolo, ma le verifiche verranno comunque effettuate a cessata emergenza.

Intanto i pm di Roma hanno avviato un’indagine per incendio boschivo colposo in relazione al rogo scoppiato ieri e che ha interessato una ampia area del quadrante nord da Pineta Sacchetti a Valle Aurelia. Il procedimento e’ al momento contro ignoti. A piazzale Clodio verra’ mandata una ulteriore documentazione da parte delle forze dell’ordine intervenute. In base a quanto si apprende l’attivita’ di spegnimento non e’ stata completata.