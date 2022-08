Non ci sono persone coinvolte né intossicate.

Il rogo divampato in zona Quadraro a Roma.

Un vasto incendio di sterpaglie è divampato, intorno alle 13 di oggi, in zona Quadraro a Roma, all’angolo tra via Colle Terrigno e via Torre del Fiscale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

In fiamme anche due automobili, rimaste danneggiate, e un motorino.

