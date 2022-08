Incendi: rogo a Guidonia Montecelio a Roma, evacuate case

Brucia anche la zona di Cesano

Ancora incendi a Roma e provincia. Un’autovettura e’ andata in fiamme in via Monte Sarleo, all’incrocio Sp10A, a Campagnano Romano. Le fiamme scaturite dal vano motore sono state domate dai vigili del fuoco e dai Carabinieri della Stazione di Campagnano di Roma intervenuti sul posto. Nessun ferito. Un altro rogo si e’ sviluppato in prossimita’ di via Tiburtina, all’altezza del chilometro 17.800, a Guidonia Montecelio. Ad andare in fiamme un’area boschiva di notevoli dimensioni, estesa in lunghezza per circa un chilometro.

Diverse le squadre di vigili del fuoco che stanno lavorando per evitare che le fiamme si propaghino verso abitazioni e strutture industriali. Evacuate alcune case, quelle che ormai il fuoco e’ arrivato a lambire.

Un altro incendio di sterpaglie e’ divampato oggi poco dopo le 16 in vicolo De Cabellis, all’incrocio con via Ildebrando, nella zona di Cesano. Nessuna persona risulta al momento coinvolta. Il fuoco si e’ propagato fino a ridosso del centro abitato e per i vigili del fuoco hanno provveduto a far evacuare preventivamente diversi nuclei familiari. Sul posto anche la protezione civile.