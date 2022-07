Incendi Roma: ancora 40 roghi tra Capitale e provincia

Di nuovo fiamme in zona Pisana

Sono circa 40 gli interventi legati agli incendi boschivi sul territorio di Roma e provincia compiuti oggi dai vigili del fuoco del Comando di Roma. Dalle 11:30 alle ore 15 circa i pompieri sono stati impegnati presso il quadrante di Roma nord-ovest per l’incendio boschivo che ha visto interessato la zona periferica della Pisana e che ha mantenuto occupate tre squadre più alcuni moduli della protezione civile.

Due le squadre che hanno operato nel comune di Bracciano per estinguere un incendio sterpaglie terminato alle 14:20 circa. A Fiano Romano in prossimità di via Val Casale 50, dalle 14 circa sono tre le squadre impegnate con l’ausilio sul posto del Dos (direttore delle operazioni di spegnimento) per incendio di colture; i soccorritori durante le operazioni hanno evitato che le fiamme raggiungessero strutture abitative e commerciali. Dalle ore 14:50 due squadre di terra stanno operando in prossimità dell’A91, viadotto della Magliana, dove il fumo ha recato qualche disagio al traffico veicolare.