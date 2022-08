Incendi: Roma brucia ancora, fiamme minacciano canile Muratella

Incendio divampato a via della Magliana che è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni all'altezza della Stazione Muratella

Share on WhatsApp

Share on LinkedIn

Ancora fiamme a Roma. Un altro incendio di sterpaglie, con all’interno diversi materiali di risulta, e’ divampato oggi alle 13.20 in via della Magliana, all’altezza del civico 850. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco con il supporto dei moduli della protezione civile, il Dos e un elicottero della Regione. Nessuna persona e’ rimasta coinvolta: disagi per i residenti della zona legati al fitto fumo ed al vento che alimenta il rogo.

Secondo quanto si apprende le fiamme minacciano il canile della Muratella. Gli operatori e i volontari hanno subito aperto l’acqua intorno ai box dove sono i ospitati cani e gatti. Sul posto a domare le fiamme vigili del fuoco e protezione civile. Secondo quanto si apprende al momento cani e gatti ospitati nella struttura di via della Muratella non sarebbero in pericolo.

Via della Magliana è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni all’altezza della Stazione Muratella.