Incendi Roma: notte di fuoco nel quadrante nord, danneggiate tre case

Un pomeriggio e una notte difficile quello vissuto ieri nel quadrante nord di Roma a causa di un incendio che, partito dal Gra per un furgone in fiamme, si è propagato per una vasta area raggiungendo il parco dell’Insugherata, costringendo le autorità a chiudere arterie stradali, ma soprattutto, arrivando a minacciare diverse abitazioni. Per tutta la notte sono proseguite le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza da parte del personale vigili del fuoco di Roma su via Cassia tra il civico 928 e 1081. Le fiamme sono nate al km 11,700 del Raccordo anulare da un furgone che è andato a fuoco. Attraverso le sterpaglia, il fuoco si è propagato alla zona circostante, aiutato dalla calura del pomeriggio di ieri e dalla presenza di una leggera brezza. I soccorritori hanno lavorato per evitare che il fuoco arrivassero a minacciare strutture abitative e commerciali.

“I vigili del fuoco hanno creato delle ‘trincee d’acqua’ per evitare che le fiamme arrivassero alle abitazioni” ha detto il presidente del Municipio Roma XV Daniele Torquati. “Tre case in zona Campo di Mele, però, sono rimaste danneggiate nei tendaggi esterni e negli impianti elettrici. Una delle famiglie è in vacanza e le altre due, hanno trovato ospitalità da parenti”.

La vera emergenza “è cessata nella tarda serata, alle 23 circa, ma sono rimasti tanti focolai in particolare nel parco della Insugherata. Per impedire che le braci riprendessero vigore, ed anche per tranquillizzare la gente, abbiamo predisposto un frequente passaggio degli agenti della polizia locale”. I danni “non li abbiamo ancora calcolati”.