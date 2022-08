Le fiamme sono arrivate nei pressi di alcune abitazioni.

Un vasto incendio di bosco e sterpaglie è divampato poco dopo le 13 in via del Quartaccio, incrocio via del Radiofaro, nel Comune di Ardea, in provincia di Roma. Le fiamme sono arrivate nei pressi di alcune abitazioni.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco e due autobotti, nonché il direttore operazioni di spegnimento per coordinare l’intervento.