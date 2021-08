Incendi: vasto rogo lambisce centri abitati di Fara Sabina nel Reatino

La criticità sugli incendi, in provincia di Roma, non sembra avere fine. Un vasto incendio è scoppiato ieri a ridosso dei centri abitati di Prime Case e Pomonte, a Fara Sabina, in provincia di Rieti. L’incendio, su cui stanno tuttora operando diverse squadre dei Vigili del Fuoco e dei volontari della Protezione civile, era scoppiato […]

L'intervento dei Canadair