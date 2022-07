Posizionati due campionatori

“Sono stati posizionati due campionatori, uno nell’Aeroporto militare Francesco Baracca, l’altro nella nostra sede di via Saredo, a poche centinaia di metri da dove è avvenuto il maxi Incendio di Centocelle, per verificare eventuali effetti sulla qualità dell’aria. Contiamo di dare i primi risultati entro la giornata di oggi”: così in una nota l’Arpa Lazio.