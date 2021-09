Incendio in un appartamento a Torpignattara, nessun ferito

L’appartamento da cui sono partite le fiamme e quello sovrastante sono stati dichiarati inagibili

Share on WhatsApp

Share on LinkedIn

Incendio nella notte intorno all’1:30 in un appartamento in via dei Savorgnan 65 nel quartiere Torpignattara. L’abitazione interessata alle fiamme era collocata al primo piano di una palazzina. Nessuna persona è rimasta coinvolta: terminatolo spegnimento dell’incendio da parte delle squadre dei vigili del fuoco è stato dichiarato inagibile l’appartamento da cui sono partite le fiamme e quello sovrastante.