Incendio in un condominio a Morena, una persona ustionata e alcuni intossicati

Le fiamme si sono sviluppate stamattina in una palazzina di quattro piani nel comune di Ciampino

Fiamme in un condominio a Morena. Stamattina, poco prima delle 9, al secondo piano di una palazzina di quattro, in via Morena 226 a Ciampino, si è sviluppato un incendio che ha coinvolto alcuni residenti, rimasti bloccati negli appartamenti.

Sul posto sono accorse diverse squadre di vigili del fuoco che hanno soccorso diverse persone che presentavano sintomi di intossicazione da fumo e anche una persona leggermente ustionata. Tutti sono stati trasportati al pronto soccorso. Gli appartamenti sono stati sgomberati e si sta procedendo a un’attenta verifica strutturale.