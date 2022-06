Incendio Malagrotta: sit in del Comitato Valle Galeria, “si è rischiato un’ecatombe”

Domani, dalle ore 18, al Piazzale in Via di Ponte Galeria 276.

Dopo i disagi per l’incendio a Malagrotta, il Comitato Valle Galeria libera ha indetto un presidio domani, dalle ore 18, al Piazzale in Via di Ponte Galeria 276.

“Si e’ rischiato un’ ecatombe – afferma una nota del Comitato – Quanto accaduto a Malagrotta non puo’ essere minimizzato ne’ sottovalutato. Nelle ultime ore i cittadini stanno vivendo momenti drammatici. Famiglie intere hanno lasciato le abitazioni, incalcolabili i danni all’agricoltura e agli allevamenti. Il 15 giugno nella Valle Galeria si e’ verificato un incidente rilevante con effetto domino, che si e’ sviluppato dal lato meno pericoloso. Gli innumerevoli impianti presenti, come i depositi di carburante e gas, il risparmiato TMB 1 di Malagrotta, la trasferenza di Ponte Malnome sono bombe ad orologeria in un territorio gia’ compromesso a livello ambientale. Qui si vorrebbero realizzare altri impianti? Ora e’ il momento di dire basta. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare al sit in”. Il Comitato aggiunge che interverranno i legali di Raggio Verde che risponderanno alle domande dei cittadini “circa le azioni legali perseguibili a tutela del nostro diritto di vivere in un ambiente sano”.