Incendio sull’Aurelia, chiuso tratto tra Tarquinia e Montalto

Automobilisti costretti a deviare per strade interne

Gravi disagi per gli automobilisti per un incendio divampato tra Montalto e Torre di Maremma, a meta’ tra le due zone urbane. nel pomeriggio. Il tratto è stato chiuso, in entrambe le direzioni, e gli automobilisti sono stato deviato per le strade interne.

Sul posto 22 unita’ dei vigili del fuoco, 10 da Civitavecchia e Orbetello e 12 da Tarquinia, Montalto e Viterbo. Sulla zona sta sorvolando un elicottero. Dalle prime informazioni si tratterebbe di un incendio di sterpaglie e annessi agricoli, senza persone in difficolta’.