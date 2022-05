Inchiesta racket bancarelle a Roma: la pm chiede 18 rinvii a giudizio

L'inchiesta è partita nel 2020 in seguito alla denuncia di un commerciante ambulante bengalese che ha riferito episodi estorsivi e minacce ai danni suoi e del fratello. L'uomo ha raccontato di aver sborsato fino a 12mila euro al mese per affittare una licenza con la quale esercitare la vendita in aree del centro particolarmente ambite per il forte passaggio di clientela

bancarelle e folla