Incidente: auto della polizia municipale sbanda e investe la presidente del IX municipio

La vettura della Municipale in una curva avrebbe perso l’aderenza sui sampietrini mandando il pedone a terra. La Di Salvo ricoverata in codice giallo al San Giovanni

Una pattuglia della polizia locale ha investito la presidente del IX Municipio, Maria Teresa Di Salvo. È successo per davvero: dei vigili urbani, notoriamente deputati anche alla sicurezza stradale, colpiscono un pedone e lo mandano a terra. “Sono in attesa delle analisi e delle lastre del caso, ho dei dolori naturalmente – spiega a ‘Il Messaggero’ la presidente, dopo aver risposto al telefono – mi auguro che non ci sia nulla di grave”. È accaduto in via Tempio di Giove, e la presidente è stata trasportata poco dopo le 18:30 al San Giovanni.

“Sono in attesa delle analisi e delle lastre del caso, ho dei dolori naturalmente – aggiunge – mi auguro che non ci sia nulla di grave”. Al San Giovanni è entrata in codice giallo dopo che i sanitari del 118, accorsi in via del Tempio di Giove, hanno ritenuto opportuno il trasferimento in ospedale dal momento che la presidente lamentava dolori al braccio destro e alla gamba e dunque, anche per escludere fratture o slogature, è stato ritenuto opportuno il trasferimento al pronto soccorso.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati i carabinieri del Nucleo radiomobile per i rilievi del caso, non potendo procedere la municipale proprio perché a cagionare l’incidente è stata una pattuglia del corpo. Ora i militari sono al lavoro per ricostruire puntualmente la dinamica ma quasi sicuramente l’auto dei caschi bianchi ha perso aderenza con la strada ricoperta dai sampietrini a causa della pioggia ed ha così investito la presidente.