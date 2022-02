Incidente durante gara biathlon a Sabaudia, gravi due ciclisti

Chiuso al traffico il lungomare per facilitare l'atterraggio dell'eliambulanza e le operazioni di soccorso.

Share on WhatsApp

Share on LinkedIn

Grave incidente tra ciclisti sul lungomare di Sabaudia avvenuto durante una gara di biathlon, che ha portato alla sua sospensione. Per cause ancora da accertare, due ciclisti si sono scontrati causando una reazione a catena che ha coinvolto altri partecipanti.

Sono tre gli atleti feriti, di cui due sono stati portati via in codice rosso per mezzo di un’eliambulanza. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti gli agenti della polizia locale.

Chiuso al traffico il lungomare per facilitare l’atterraggio del velivolo e le operazioni di soccorso.