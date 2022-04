Incidente mortale a corso Francia, deceduto un motociclista

Scontro con un’auto. Traffico bloccato

Morto un motociclista, trovato senza documenti, di 20 anni, coinvolto in un incidente su Corso Francia, all’altezza di via Flaminia, a Roma. L’uomo a seguito dell’impatto nell’incidente, avvenuto intorno alle 17:30, e’ sbalzato per una decina di metri.

Sul posto sono intervenute le pattuglie del XV Gruppo Cassia della polizia locale di Roma Capitale e il personale del 118. L’uomo non ce l’ha fatta nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario. Non risultano coinvolti altri veicoli nell’incidente a Corso Francia. Ancora in corso gli accertamenti da parte dei caschi bianchi per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e risalire all’identita’ della vittima. Il traffico è rallentato soprattutto verso il centro.

Dal 1° gennaio al 30 settembre 2021 si sono registrati più di 19 mila incidenti sulle strade di Roma, e questi sono solo quelli in cui la Polizia Locale è intervenuta per i rilievi.