Incidente sulla Ardeatina, auto in fiamme e due feriti gravi

Il tratto di strada interessato è stato chiuso al traffico

Sono tre le auto in fiamme in via Viggiano, incrocio via Ardeatina, che questa mattina intorno alle 9:30 si sono scontrate in un incidente stradale. Ferite gravemente due persone che erano a bordo e trasportate in codice rosso all’ospedale San Giovanni di Roma.

Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento l’incendio evitando che le fiamme si propagassero agli alberi presenti di fianco il manto stradale. Il tratto di strada interessato è stato chiuso al traffico. Sul luogo anche il 118 insieme al personale di Roma Capitale.