E' accaduto in via di Santa Maria di Galeria, all'altezza del civico 504

Incidente stradale mortale questa mattina alle 7.30 in via di Santa Maria di Galeria, all’altezza del civico 504, a Roma. Vittima un 33enne a bordo di una Fiat Punto che, per cause in via di accertamento ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada.

Sul posto pattuglie del XIV gruppo Montemario della polizia locale di Roma Capitale.

In corso tutti gli accertamenti del caso da parte dei caschi bianchi per riscostruire esatta dinamica dei fatti.