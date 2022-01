Incidenti stradali: auto contro bici, grave ciclista a Roma

Trasportato in codice rosso al policlinico Gemelli

Grave incidente oggi alle 9 di mattina in via Aurelia, al chilometro 15,100 in direzione fuori Roma. A scontrarsi un’autovettura e una bicicletta. A seguito dell’impatto e’ rimasto ferito il ciclista, un 71enne, che e’ stato trasportato in eliambulanza in codice rosso al Policlinico Agostino Gemelli. Il conducente dell’auto, un uomo di 58 anni, si e’ subito fermato e allertato i soccorsi.

Sull’esatta dinamica sono in corso indagini da parte degli agenti del XIII Gruppo Aurelio della polizia locale di Roma Capitale che hanno provveduto a sequestrare i mezzi coinvolti. Sopraggiunte altre unita’ della polizia locale impegnate ad agevolare la viabilita’ con temporanea deviazione traffico su via di Malagrotta per consentire i rilievi del caso.